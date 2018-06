Auf großer Titeljagd

vor 44 Min.

Tobias Stiastny wird bei den Kreismeisterschaften nur durch die Startbestimmungen in seinem Erfolgshunger gebremst

Mit ersten Plätzen war der zwölfjährige Leichtathlet Tobias Stiastny von der SpVgg Auerbach-Streitheim bei den mittel- und nordschwäbischen Meisterschaften der U16 und U14 in Schwabmünchen der Star aller männlichen Starter, während bei der weiblichen Jugend die 15-jährige Lisa Kemmerling (SpVgg Auerbach) und die zwölfjährige Maja Steffen (LG ESV Augsburg-TSV Neusäß) mit jeweils drei Titeln herausragten.

SpVgg Auerbach-Streitheim

Mit neun ersten und je zwei zweiten und dritten Plätzen gehörte die SpVgg Auerbach/Streitheim zu den erfolgreichsten Teilnehmern, doch man darf bei der tollen Bilanz nicht übersehen, dass ein Großteil dieser Goldmedaillen auf das Konto von zwei überragenden Athleten geht. Tobias Stiastny hat in dieser Saison bisher bei jedem Start gewonnen und er machte bei diesen Meisterschaften nahtlos weiter. 4,37 m im Weitsprung, 8,13 m im Kugelstoßen, 29,95 m im Diskuswurf und 30,32 m mit dem Speer – in allen Disziplinen war er der Konkurrenz um Längen voraus. Gäbe es keine Startbeschränkung bei Jugendlichen mit maximal vier Starts pro Veranstaltung, er hätte an diesem Tage sicher noch mehr Titel geholt.

So wie Stiastny bei der männlichen Jugend, so dominierte die 15-jährige Lisa Kemmerling die weibliche Konkurrenz. Drei Starts, drei Siege ihre Bilanz. 13,28 Sekunden über 100 m, 10,09 m im Kugelstoßen und 33,51 m im Speerwurf – keine ihrer Gegnerinnen konnte ihr das Wasser reichen. Ein goldiger Tag auch für den 12-jährigen Lucas Wiedemann, der in seiner Altersklasse die 75 m in 10,54 und die 80 m Hürden in 11,95 Sekunden gewann.

Eine Vizemeisterschaft erkämpfte sich in W13 Sarah Stadler über 60 m Hürden und Rebecca Kuchenbaur im Ballwurf. Bronze sprang noch für Johannes Möckl im Weitsprung und für die 4 x 100 m Mädchenstaffel mit Laura Braun, Rebecca Kuchenbaur, Sarah Dorer und Sarah Stadler heraus. (koh)

LG Reischenau-Zusamtal

Eine große Mannschaft mit 13 Jugendlichen schickte die LG Reischenau-Zusamtal an den Start. Dabei sprangen zwei Gold, sechs Silber und fünf Bronzemedaillen heraus. Mit zwei Tertiteln im Weitsprung (4,27 m) und im Diskuswurf (18,41 m) war Valentin Kindig (M13) erfolgreich. Im 75-m-Lauf konnte er sich mit persönlicher Bestzeit von 11,05 Sek. dann noch den Bronzerang holen. Eine Silbermedaille sicherte sich Joelyn Kropka über 800 m und im Hochsprung, Sophia Pyrlik im Ballwurf, Antonia Tischmacher im Kugelstoßen, Theresa Maier über 800 m und Katharina Herch im Diskuswurf. Bronze ging an Johanna Maier über 800 m, Franziska Eberhard und Juliane Joas im Ballwurf sowie Theresa Maier im Diskuswurf. (rk-)

LG ESV Augsburg-TSV Neusäß

Von der LG ESV Augsburg-TSV Neusäß konnten sich Maja Steffen und Ellison Chadwick besonders in Szene setzen. Maja Steffen siegte bei den Zwölfjährigen über die Hürden in 11,24 Sek., gewann den Hochsprung mit 1,36 m und den Weitsprung mit 4,40 m. Sehr erfreulich war der Weitsprung von Ellison Chadwick, W14, die mit glatten 5 Metern Platz zwei belegte. Über 100 m wurde sie ebenfalls Zweite mit sehr guten 13,27 Sek. (ga-)

