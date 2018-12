Auf schnellen Beinen unterwegs

vor 20 Min.

Sieben bayerische Meisterschaften und Spitzenplatzierungen in den Bestenlisten erreichten in 2018 die Leichtathleten der SpVgg Auerbach/Streitheim. Von links Angela Stockert, Sina Kemmerling, Julian Kaiser, Emily Schuster und Sophia Müller.

Leichtathleten der SpVgg Auerbach/Streitheim gehören zu Deutschlands und Bayerns Spitze. Trotzdem gibt es einen Wermutstropfen

Von Johann Kohler

Anfang Dezember atmen die Leichtathletik-Abteilungsleiter – vorwiegend in kleineren Vereinen – auf. Mit dem 30. November lief für Athleten die Frist ab, in größere und vor allem finanzstarke Vereine zu wechseln. Erfreulicherweise konnte man auch bei der SpVgg Auerbach/Streitheim aufatmen. Bei Abteilungsleiter Johann Kohler ging von seinen Spitzenathleten kein Wechselantrag ein und somit gehen Angela Stockert und Co. auch im nächsten Jahr wieder auf Jagd nach Titel und Bestleistungen.

Es gibt auch Opfer des Leistungssports

Trotzdem ist ein Wermutstropfen zu verzeichnen. Die Geschwister Sina und Lisa Kemmerling haben ihre Laufschuhe an den Nagel gehängt und beenden ihre Laufbahn. Das ist bitter, denn mit Sina fehlt in Zukunft ein Teil der überragenden 4 x 100-Meter-Staffel in Bayern und mit Lisa geht ein hoffnungsvolles Talent der Leichtathletik verloren. Auch wenn es für die Verantwortlichen schwer zu verstehen ist, in diesem Fall hat der Leistungssport wieder Opfer zu beklagen. Mindestens viermal in der Woche Training und am Wochenende Wettkämpfe, das ist mit Schule und Studium manchmal nicht zu vereinbaren.

Mit diesem Problem muss auch Angela Stockert klarkommen. Sie gehört zu den 46 Leichtathleten aus Bayern, von denen vier aus Schwaben sind, die dem deutschen Nationalkader angehören. Mehrmals im Jahr Kaderlehrgänge in ganz Deutschland und auch für den DLV Einsätze bei Wettkämpfen, da bleibt keine persönliche Freizeit mehr. Nicht ganz so weit müssen Sophia Müller und Emily Schuster zum Verbandstraining fahren, denn beide gehören dem Bayernkader an und trainieren in Unterhaching.

Wie es national wie auch regional in diesem Jahr für die Athleten lief, kann man in den Bestenlisten der Leichtathletikverbände von Deutschland und Bayern schwarz auf weiß nachlesen. So auch die Athleten der SpVgg Auerbach/Streitheim, die heuer durch Verletzungen und Abiturstress sehr stark gehandicapt waren. Trotzdem kann die Abteilung mit dem gesamten Trainerstab sehr zufrieden sein. Neben einem fünften Rang bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Wesel durch Emily Schuster und sieben bayerische Meistertiteln von Angela Stockert, Emily Schuster, Sophia Müller, Sina Kemmerling und Julian Kaiser wurden noch eine große Anzahl von Podestplätzen und schwäbischen Titeln errungen.

Während bei Meisterschaften immer auch die Tagesform eines Athleten entscheidet, so beweisen die Jahresbestenlisten die Spitzenleistungen in der abgelaufenen Saison. So findet man in den deutschen Top 25 sechsmal Athletinnen der SpVgg Auerbach/Streitheim. Die beste Platzierung gelang trotz monatelanger Verletzung Angela Stockert in U20 mit dem vierten Rang im Siebenkampf und 5.150 Punkte. Außerdem steht ein neunter Rang über 100 m Hürden in 14,26 Sekunden zu Buche. In der gleichen Altersklasse kam Sophia Müller mit ihren 56,29 Sekunden über 400 Meter auf den elften Platz und zusammen mit Stockert, Emily Schuster und Sina Kemmerling mit der Auerbacher 4x 100-Meter-Staffel auf den 17. Platz in 47,91 Sekunden. Ein Superjahr auch für Emily Schuster in U18, sie belegte den sechsten Rang im Siebenkampf mit 5.164 Punkten und kam auf Platz 23 mit dem Speer und 44,72 Metern.

Kein Wunder, dass die Leistungen der Auerbacher auf Bundesebene auch in Bayern zu Spitzenplätzen reichten, hier kam man auf insgesamt 45 Leistungen unter den besten 25 Athleten. Ganz oben auf Platz eins in der bayerischen Bestenliste ihrer Altersklasse landeten Angela Stockert im Mehrkampf und 100 Meter Hürden und Emily Schuster im Mehrkampf. Beide bewiesen somit, dass sie die besten Mehrkämpferinnen in Bayern sind. Einen sehr guten zweiten Platz belegten Sophia Müller über 400 und die 4 x 100 Meter weibliche Jugend.

Neben vielen weiteren Spitzenplatzierungen drängen auch die jüngeren Leichtathleten immer mehr nach vorne. So die U16-Mehrkampfmannschaft mit Lisa Kemmerling, Julia Bschorr, Juliane Frank, Angelina Vogg und Eylenn Möckel, die Bayerns viertbestes Team des Jahres wurden. Auch wenn keine offiziellen Listen für die U14-Athleten vom Verband geführt werden, so findet man in der Leistungsdatenbank den 12-jährigen Tobias Stiastny als besten deutschen Diskuswerfer seiner Altersklasse mit 32,83 Meter, ebenso war bei den Neunjährigen nur ein deutscher 800-Meter-Läufer schneller als Maximilian Tauber mit seinen 2:41.77 Minuten.

