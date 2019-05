vor 52 Min.

Aufholjagd ist gestoppt

FC Horgau verliert gegen Spitzenreiter TSV Haunstetten 0:2. TSV Dinkelscherben nur 2:2

Die Aufholjagd des FC Horgau in der Fußball-Kreisliga Augsburg wurde am gestrigen Tag der Arbeit gestoppt. Die Kleeblätter unterlagen Spitzenreiter TSV Haunstetten mit 0:2. Zu einem 2:2 kam der TSV Dinkelscherben gegen den TSV Schwabmünchen II.

FC Horgau – TSV Haunstetten 0:2 (0:1). Der Spitzenreiter siegte vor 150 Zuschauern im Rothtal verdient aufgrund seiner Abgeklärtheit. Die Kleeblätter spielten nicht wirklich frei von der Leber weg. Das zeigte sich schon in der 8. Minute, als Maximilian Vogele nach einem gegnerischen Fehlpass die Riesenchance nicht nutzen konnte. Wenig später erging es seinem Mannschaftskapitän Fabian Tögel nicht anders. Die Gäste agierten taktisch clever, indem sie blitzschnell mit mindestens acht Mann nach hinten abriegelten. Sie ließen den Platzherren viel Raum, die wieder aber oftmals sehr schlampig abspielten, sodass sie dadurch berechenbar blieben. Fast mit dem Pausenpfiff folgte der Führungstreffer durch Daniel Greimel nach herrlichem Zuspiel von Daniel Schnürle. Nach einer Stunde Spielzeit gelang Gästestürmer Christian Bernhardt mit dem sehenswerten Treffer nach einer Drehung und einem satten Schuss das 2:0. Die Schlussphase war identisch mit den Anfangsminuten. Maximilian Vogele blieb der Pechvogel bei seiner noch größeren Chance in der 80. Minute. (mase)

TSV Dinkelscherben – TSV Schwabmünchen II 2:2 (0:1). In einem rassigen Spiel sahen die 180 Zuschauer ein Unentschieden mit zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten. Die junge Schwabmünchner Reserve spielte von Beginn an sehr aggressiv und mit frühem Pressing, sodass die Lila-Weißen kaum ins Spiel fanden. Folgerichtig auch das 0:1 (15.) durch Julian Wurm mit einem schönen Heber. Doch die Gäste machten zu wenig aus ihrer optischen Überlegenheit, denn nach der Pause drehten die Kaiserberg-Kicker mächtig auf. Erst verweigerte der Schiedsrichter Hakan Avci, der nach seiner Einwechslung für viel Wirbel sorgte, einen Strafstoß, dann scheiterte Thomas Kubina am Gäste-Keeper Braun (54.). Besser machte es Kubina in der 61. Minute, als er ein perfektes Anspiel von Kapitän Max Micheler zum 1:1 verwertete. Den Führungstreffer hatte kurz darauf Josef Kastner auf dem Fuß, aber sein Schuss aus kurzer Distanz krachte nur an die Unterkante der Latte (65.). In diese Drangphase fiel völlig überraschend das 1:1 durch einen Konter, den Fabian Eger vollendete (77.). Doch unbeeindruckt machte die Finkel-Truppe weiter: Erst scheiterte Avci frei vor Torwart Braun, dann gab es nach Foul an Achatz zurecht Elfmeter, den Torjäger Thomas Kubina sicher zum 2:2 verwandelte (85.). In der hektischen Schlussphase verwehrte erst das Gespann mit einer fragwürdigen Abseitsentscheidung einen aussichtsreichen Angriff, dann entschied sich Avci für den eigenen Torabschluss anstatt für Kastner querzulegen. (maku)

