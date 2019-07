vor 53 Min.

Aufsteiger ärgert Absteiger

TSV Neusäß ringt dem SV Cosmos Aystetten ein 1:1-Unentschieden ab. Das Auftaktderby lässt noch viele Wünsche offen

Von Oliver Reiser

„Der SV Cosmos Aystetten ist haushoher Favorit, aber eine ganz kleine Chance haben wir“, zeigte sich Ernst Krendlinger, der Abteilungsleiter des TSV Neusäß, vor dem Auftaktderby der Fußball-Bezirksliga Süd optimistisch. Und er sollte recht behalten: Der Aufsteiger aus der Kreisliga trotzte dem Landesliga-Absteiger vor 380 Zuschauern ein 1:1 ab. Und dies absolut verdient, auch wenn dem Führungstreffer durch Tobias Müller wohl eine Abseitsstellung vorausgegangen ist.

Aystetten spielte von Anfang, als würde man bereits 3:0 führen, wirkte fast über die gesamte Spielzeit lethargisch. Das lag nicht nur daran, dass mit Stanislav Djajic der 45-jährige Torwarttrainer der Cosmonauten zwischen den Pfosten stand, weil alle drei etatmäßigen Keeper verletzungs- beziehungsweise urlaubsbedingt fehlten. Das war der Sicherheit der Hintermannschaft nicht gerade zuträglich. Im defensiven Mittelfeld sollten sich die beiden Neuzugänge Fabian Krug und Marcel Burda die Aufgaben von Dejan Mijailovic teilen. Aus der Kreativabteilung fehlte Niklas Kratzer (Magen-Darm-Virus). Da auch beim TSV Neusäß mit Mathias Steger (zum FC Affing) und Moritz Schiele (verletzt) die beiden besten Torschützen der Aufstiegssaison fehlten, waren prickelnde Szenen Mangelware. Die vielen Fehlpässe könnten auch dem nassen Rasen geschuldet sein.

Die wenigen Aufreger der ersten Halbzeit sind daher schnell erzählt: Aystettens Florian Linder scheitere mit einem Seitfallzieher an TSV-Schlussmann David Schmid – eine spektakuläre Aktion von beiden Akteuren. Als Djajic weit aus seinem Tor geeilt war, fanden die Neusässer den Weg ins leere Tor nicht (33.). Tobias Müller war zwar in der 40. Minute vor dem Keeper am Ball, beförderte das Spielgerät aber über den Kasten in den regenverhangenen Himmel.

Zehn Minuten nach dem Wechsel schien Vorbereiter Florian Sedlak weit im Abseits, doch Schiedsrichterin Karin Weber pfiff nicht. Tobias Müller war’s egal: Er wuchtete das Leder unhaltbar in den Winkel. Aystetten nahm nun etwas mehr Fahrt auf, doch den Angriffen fehlte die Präzision. Einen tückischen Distanzschuss von Max Drechsler entschärfte Schmid mit Mühe (60.), Florian Linder zielte genau auf den Keeper (64.). „Kämpfen, Cosmos, kämpfen!“, hatte ein einzelner Fan die Lage erkannt. Zumal Tobias Müller sogar das 2:0 auf dem Fuß hatte. Ganz allein steuerte er aufs Tor zu und wurde im letzten Moment gestoppt (72.).

Torschütze zum Ausgleich taucht aus dem Nichts auf

Der Ausgleich fiel dann aus dem Nichts. Nach einem Diagonalball von Robert Markovic-Mandic tauchte der eingewechselte Maximilian Köhler aus der immer trister werdenden Dämmerung auf und traf zum 1:1 (75.). Das bisher enttäuschende Derby bekam nun mehr Pfeffer. Nach einem Foul von Paul Schmuck an Marcel Burda forderte die Cosmos-Bank Elfmeter. Als es schließlich im Dauerregen immer dunkler wurde, musste Stanislav Djajic gegen Raphael Marksteiner noch eine Glanzparade auspacken, um den Neusässer Siegtreffer zu verhindern. Das wäre aber insgesamt des Guten zu viel gewesen.

TSV Neusäß: Schmid – Siedlaczek, Ph. Scherer, Lehrmann, Schmuck – Schimunek – Müller (71. Burda), Sedlak (61. Marksteiner), Dogan, Doll (90. Gebisso)– Tesic.

SV Cosmos Aystetten: Djajic – Schnurrer (77. Hanselka), Schmoll, Berisha, Klotz (64. Köhler) – Burda, Krug – Linder (85. Britsch), Markovic-Mandic, Heckel - Drechsler.

Tore: 1:0 Müller (55.), 1:1 Köhler (75.). – Schiedsrichterin: Karin Weber (Hofstetten). – Zuschauer: 380.

