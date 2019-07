vor 42 Min.

Aufsteiger bestreiten Auftaktspiel

Die Kreisliga Augsburg wird bereits am Feiertag Mariä Himmelfahrt mit dem Süd-Derby eröffnet. Schiedsrichter-Obmann lässt Dampf ab

Von Oliver Reiser

Es war eine flammende Rede, die Thomas Färber, der Schiedsrichter-Obmann des Kreises, bei der Tagung der Augsburger Spielgruppen vom Stapel ließ. „Die Lage ist prekär“, konstatierte er, nachdem 18 Leute am letzten Schiedsrichterkurs teilgenommen haben, denen 58 Abgänge gegenüber stehen. „Wir brauchen dringend Nachwuchs“, forderte er. Ansonsten könnten wohl in Zukunft weitere B-Klasse nicht besetzt werden können. Außerdem bemängelte Färber die Disziplin der Beteiligten. Ein Schiedsrichter-Debütant, den er begleitete, wurde von Trainern und Betreuern so angemacht, dass der junge Mann hinterher die Lust an diesem für den Fußball so wichtigen Hobby verloren hatte. Dass die Vergehen gegen Schiedsrichter weniger geworden sind (von 70 auf 34) konnte Thomas Färber nicht besänftigen: „Es gab zwar insgesamt weniger Fälle, aber wenn es scheppert, dann ordentlich.“ Anschließend war es ziemlich still im Sportheim des FC Haunstetten.

Saisoneröffnung am Feiertag Mariä Himmelfahrt

Der Rest der Tagung ging reibungslos über die Bühne. Kreisspielleiter Reinhold Mießl, der Gruppen der Mitte an Markus Heider übergab, teilte mit, dass das Eröffnungsspiel der Kreisliga Augsburg im Süden stattfinden wird. Bereits drei Tage vor dem offiziellen Saisonstart am 18. August stehen sich am Donnerstag, 15. August (Mariä Himmelfahrt) die beiden Aufsteiger SpVgg Langerringen und SpVgg Lagerlechfeld zum Eröffnungsspiel gegenüber. Aufsteiger TSV Täfertingen startet mit drei Landkreisderbys gegen die SpVgg Westheim, den TSV Zusmarshausen und den TSV Dinkelscherben.

Um die Termine der ersten und zweiten Mannschaften in Einklang zu bringen, wurde der vorletzte Spieltag der Kreisklassen an den Beginn der Restsaison im neuen Jahr (21./22. März 2020) gesetzt. So kann es vorkommen, dass Vereine zum Saisonende drei Auswärts- oder drei Heimspiel in Folge zu bestreiten haben. Nachfolgend die vorläufigen Ansetzungen der ersten drei Spieltage in der Kreisliga Augsburg:

(15. - 18.8.): SpVgg Langerringen – SpVgg Lagerlechfeld, FC Königsbrunn – TSV Zusmarshausen, FC Haunstetten – TSV Kriegshaber, TSV Schwabmünchen II – TSV Göggingen, TSV Täfertingen – SpVgg Westheim, SSV Anhausen – TSV Dinkelscherben, Kissinger SC – FC Horgau.

(24./25.8.): TSV Kriegshaber – SpVgg Langerringen, TSV Göggingen – FC Haunstetten, SpVgg Lagerlechfeld – SSV Anhausen, TSV Dinkelscherben – FC Königsbrunn, SpVgg Westheim – Kissinger SC, FC Horgau – TSV Schwabmünchen II, TSV Zusmarshausen – TSV Täfertingen.

(31.8./1.9.): FC Königsbrunn – SpVgg Lagerlechfeld, TSV Schwabmünchen – FC Haunstetten, TSV Täfertingen – TSV Dinkelscherben, SSV Anhausen – TSV Kriegshaber, SpVgg Langerringen – TSV Göggingen, FC Horgau – SpVgg Westheim, Kissinger SC – TSV Zusmarshausen.

