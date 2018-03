Aufstiegstraum ist ausgeträumt

vor 46 Min.

Das war’s dann wohl mit den Aufstiegsambitionen der Fußballfrauen des SSV Anhausen. Im Landkreisderby der Bezirksoberliga mussten sie eine 1:2-Niederlage beim FSV Wehringen hinnehmen. Zu einem 0:0 beim bisherigen Tabellenführer Athletik Nördlingen kam indes der CSC Batzenhofen. Horgau kam im Nachholspiel in Glött zu einem 1:1.

Bezirksoberliga

(1:0). Obwohl die Gästeelf über weite Strecken die Partie dominierte, gelang es ihr trotz einer Reihe bester Möglichkeiten nicht, die entscheidenden Treffer zu markieren. Bezeichnend für diese einseitige Begegnung war, dass SSV-Torhüterin Hanna Lehmeyer keinen einzigen Ball zu halten bekam, jedoch bei den beiden Gegentreffern chancenlos war. Nach einer verunglückten Ecke für Anhausen waren die Gastgeberinnen mit einem Konter durch Karolina Lindner zum 1:0 erfolgreich (17.). In der Folge war Anhausen zwar feldüberlegen und hatte auch einige Ausgleichschancen, die jedoch zum Teil kläglich vergeben wurden. Nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld konnte die FSV-Angreiferin lediglich mittels eines Fouls im Strafraum gestoppt werden. Den fälligen Elfer verwandelte Julia Stölzle sicher zum 2:0 (63.). Die Gäste versuchten weiterhin alles, um etwas Zählbares mitzunehmen. Es gelang allerdings nur noch das 2:1 durch Lotta Edelmann in der Nachspielzeit. (zer)

Redlich verdient haben sich die CSC-Frauen dieses Unentschieden beim bisherigen Tabellenführer. Eine hervorragende Defensivarbeit aller Mannschaftsteile legte den Grundstein für den Punktgewinn. Die besseren Möglichkeiten das Spiel für sich zu entscheiden, hatten die CSC-Girls. Bereits im ersten Durchgang scheiterten Annika Bücherl, Selina Reith und Anna Scheifele. Pech hatte Isabelle Brieschenk, als sie den Ball an der Torhüterin aber auch am Tor vorbei spitzelte (75.). Als Annika Bücherl kurz vor Schluss einen Treffer für den CSC erzielte, lag der souverän leitende Schiedsrichter mit seiner Abseitsentscheidung nach Meinung einiger Zuschauer nicht richtig. Letztlich freuten sich die CSC-Girls auch über den einen Punkt. (kajü)

Bezirksliga Nord

(0:1). Im Nachholspiel reichte es für die Kleeblätterinnen nur zu einem 1:1. Die Anfangsphase wurde von den Grün-Weißen dominiert. Folgerichtig ging man durch Alena Ebner in Führung (16.). Als dann nach 20 Minuten Abwehrchefin Christiane Rank verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, drehte sich das Spiel. Glött tauchte jetzt einige Male gefährlich vor Horgaus Torfrau Verena Knöpfle auf. Doch alle Duelle konnte sie für sich entscheiden. Einen Foulelfmeter (59.) konnte Glött nur an den Außenposten setzen. In der 65. Minute gelang der SG Glött der verdiente Ausgleich durch Ines Wagner. Glött machte weiter Druck, scheiterte aber immer wieder an Verena Knöpfle oder am Pfosten. In der Schlussphase versuchte der FCH nochmal das Spiel für sich zu entscheiden, aber die wenigen Möglichkeiten blieben ungenutzt. (tz-)

