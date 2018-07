Auftakt mit einem Turniersieg

vor 51 Min.

Fußball:TSV Dinkelscherben mit Kantersiegen

Seit gut einer Woche befindet sich der TSV Dinkelscherben in der Vorbereitung für die neue Saison in der Fußball-Kreisliga Augsburg. Unter dem neuen Trainerduo Michael Finkel und Harald Fürst wollen die Lila-Weißen an die vergangene Spielzeit anknüpfen, die erst im Relegationsspiel gegen den FC Türksport Kempten (0:3) ein jähes Ende fand.

Am vergangenen Wochenende fanden auch schon die ersten Tests statt. Hier trat der TSV auf einem Blitzturnier in Ichenhausen an. Bei 2 x 30 Minuten Spielzeit setzten sich die Kaiserberg-Kicker mit einer gemischten Elf jeweils klar mit 5:2 gegen den FC Grün-Weiß Ichenhausen (Tore: Berchtenbreiter, Micheler, Mößner, Avci und Fahrner) und 4:0 gegen Türk Genclerbirligi Günzburg (Tore: 2x Avci, Kastner und Hafner) durch.

Zum Saisonauftakt wartet ja am Freitag, 3. August, das große Derby beim TSV Zusmarshausen. Bis dahin stehen noch einige Testspiele auf dem Plan. (ilia)

Testspiel-Termine, 1. Mannschaft: TSV - SSV Neumünster-Unterschöneberg (15. Juli, 12 Uhr), TSV - SV Holzheim/Dillingen (22. Juli, 15 Uhr), TSV - TSV Ustersbach (29. Juli, 17 Uhr). – 2. Mannschaft: TSV II - SV Gold-Blau Augsburg (14. Juli, 12 Uhr), TSV II - MBB SG Augsburg (22. Juli, 17 Uhr), WF Klingen - TSV II (29. Juli, 15 Uhr), TSV II - SV Bonstetten (5. 8., 17 Uhr).

