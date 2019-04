18:27 Uhr

Aus der Bayernliga in die Kreisliga

Martin Wenni kehrt zu seinem Heimatverein zurück

Dem SSV Anhausen ist ein großer Coup gelungen. Martin Wenni kehrt zu seinem Heimatverein zurück und wird beim Augsburger Kreisligisten in der kommenden Saison Co-Trainer von Benedikt Schmid. Am Donnerstagabend überbrachte Abteilungsleiter Günther Frank die freudige Nachricht an die Mannschaft. „Endlich konnten wir ihn überreden, nach 15 Jahren wieder nach Anhausen zurückzukommen. Mit ihm werden wir in der nächsten Spielrunde schon frühzeitig den Klassenerhalt sichern.“

Der 30-Jährige, der derzeit noch beim Bayernligisten Schwaben Augsburg spielt, war als Jugendlicher zum FC Augsburg gewechselt, avancierte dort zum Bayernauswahlspieler. Vom TSV Aindling wechselte er 2008/09 zum TSV Gersthofen, zu dem er nach zwei Jahren beim TSV Dinkelscherben wieder für ein Jahr zurückkehrte. Vier Jahre spielte er anschließend beim Landesligisten SC Ichenhausen, bevor er vor Beginn dieser Saison zu den Schwaben wechselte. Dort ist dem werdenden Vater nun der Aufwand zu groß.

Die ganze Familie ist im SSV Anhausen aktiv

Martin Wennis Familie ist tief im SSV Anhausen verwurzelt. Sein Vater Johann „Radi“ Wenni trainiert seit Jahrzehnten die Frauen, die in dieser Saison erstmalig in der Landesliga spielen, sein Bruder Michael ist als kickender Coach für die zweite Mannschaft in der B-Klasse Nordwest zuständig. (oli)

Themen Folgen