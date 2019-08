00:02 Uhr

Auswärtsspiel ist ein Heimspiel

Gersthofer Trainerduo an alter Wirkungsstätte

Bereits am heutigen Samstag bestreitet der TSV Gersthofen sein Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga Nord beim VfL Ecknach. Für die Gersthofer Trainer Florian Fischer, der in Aichach wohnt, und Mario Schmidt, der in Gallenbach zu Hause ist, ist die Auswärtspartie ein Heimspiel. Nicht nur, weil beide vor ihrem Gersthofer Engagement viele Jahre in Ecknach erfolgreich tätig waren.

Obwohl der TSV Gersthofen als Tabellennachbar in den Aichacher Ortsteil kommt, sind die Vorzeichen für beide Klubs doch unterschiedlich. Während Gersthofen als einziges Team der Liga die englische Woche mit der vollen Punktzahl beendete, musste man sich in Ecknach zuletzt erst mal von der Last-Minute-Pleite in Affing erholen. „Ich habe ein paar Tage gebraucht, um das zu verdauen, Affings Siegtor darf auf diese Art und Weise niemals fallen“, räumt VfL-Spielertrainer Daniel Framberger, auch schon einmal in Gersthofen aktiv, ein. Er selbst stand zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Platz, angeschlagen ins Spiel gegangen, ließ sein Oberschenkel keine 90 Minuten zu. Eine Blessur, die für die heutige Begegnung durchaus ein Problem darstellen könnte. Eine „sehr schwere Aufgabe“, befindet Framberger und fügt an: „Gersthofen gehört sicher zu den drei, vier Teams, die sich vom Rest abheben. Trotzdem sehe ich uns an einem guten Tag nicht chancenlos.“

Florian Fischer will trotz der jüngsten Serie nichts von der Favoritenrolle wissen. „Warum wir, Ecknach ist doch vor uns“, merkt der Übungsleiter mit einem kleinen Augenzwinkern an. Tatsächlich sei seine Mannschaft im Moment aber sehr gut drauf, die vergangenen Spiele habe sie „sehr engagiert und konzentriert bestritten“, lobt Fischer. Personell könne man zudem fast aus dem Vollen schöpfen, auch Sommerneuzugang Ricardo Anzano ist nach seinem Urlaub wieder zurück. Aber wie immer weiß Fischer auch um die Stärken des Gegners und rechnet mit einem „extrem schwierigen“ Auswärtsspiel. „Der VfL ist eine konterstarke und stabile Mannschaft, und bis auf eine Ausnahme waren es zwischen ihnen und Gersthofen immer enge Spiele, ganz egal, wie die Trainer hießen. Wenn wir nicht alles investieren, bekommen wir Probleme“, warnt der TSV-Coach.

Für Enis Ciritci, der mit drei Spielen Sperre belegt wurde, hat sich Florian Gai in die Stammformation gespielt. „Er hat seine Sache super gemacht“, lobt Mario Schmidt das Gersthofer Eigengewächs, dessen Großvater schon für den TSV gekickt hat. (AL, oli)

