11:03 Uhr

Aystetten hat keine Angst vor dem Spitzenreiter

Plus Die unglückliche Niederlage gegen Sonthofen stimmt den SV Cosmos optimistisch

Von Oliver Reiser

Dass der SV Cosmos Aystetten nach der unglücklichen 0:1-Heimniederlage gegen den 1. FC Sonthofen jetzt ausgerechnet beim derzeitgen Spitzenreiter TSV Gilching-Argelsried antreten muss, kommt Trainer Marco Löring gerade recht: „Wir waren trotz der Niederlage gegen einen guten Gegner nicht so schlecht, dass wir vor irgend jemand Angst haben müssten“, gibt er sich vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) angriffslustig. „Ob gegen den Ersten oder gegen den Letzten, das ist egal. Die Liga ist eng. Aber wenn wir an die Leistung aus dem Sonthofen-Spiel anknüpfen, ist mehr als ein Punkt drin.“

