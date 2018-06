vor 54 Min.

Aystetter Auswärtsauftakt beim Aufsteiger Lokalsport

Landesliga Südwest: Start mit zwei englischen Wochen

Beim Aufsteiger VfR Neuburg startet der SV Cosmos Aystetten am Samstag, 14. Juli, in seine zweite Saison in der Fußball-Landesliga Südwest. Eröffnet wird die neue Runde bereits einen Tag vorher mit dem Derby TSV Gilching gegen TSV Olching. Zum Auftakt steht gleich eine englische Woche für die 18 Vereine auf dem Programm.

So tritt am Mittwoch, 18. Juli, 18.30 Uhr, der SV Egg an der Günz zum ersten Heimspiel in Aystetten an, bevor die Cosmonauten am Samstag, 21. Juli, bei einem weiteren Neuling zu Gast sind. Eine weite Auswärtsfahrt zum 1. FC Garmisch-Partenkirchen steht an. Über die Einteilung der oberbayerischen Vereine wie Garmisch, Wolfratshausen oder Geretsried dürfte man in Aystetten genauso wenig begeistert sein wie über den Abstieg des TSV Aindling und FC Stätzling sowie den Nichtaufstieg des TSV Gersthofen. Das wären Derby gewesen! Zwei der wenigen verbliebenen stehen dann am 5. August (Heimspiel gegen FC Gundelfingen) und 12. August (beim SV Mering) an. Ein weiterer Mittwochs-Spieltag steht am 1. August an. (oli)

Die ersten Spiele des SV Cosmos

Sa., 14. Juli VfR Neuburg (A)

Mi., 18. Juli SV Egg an der Günz (H)

Sa., 21. Juli 1. FC Garmisch-P. (A)

So., 29. Juli SpVgg Kaufbeuren (H)

Mi., 1. August TuS Geretsried (A)

So., 5. August FC Gundelfingen (H)

So., 12. August SV Mering (A)

Sa., 19. August TSV Landsberg (H)

