Freude am Sport steht über sportlichen Ambitionen

Ausrichter TSV Gersthofen holt sieben Titel bei den Landkreismeisterschaften

Nicht nur Sandro Lobina, Abteilungsleiter des Abteilung Badminton des TSV Gersthofen, freute sich, dass nun allmählich wieder der Alltag einkehrt: „Nach mehr als zwölf Monaten, teilweise ohne Training und ohne persönlichen Kontakt, freut es uns sehr, dass wir mit der Ausrichtung der Landkreismeisterschaft ein Stück zur Rückkehr der Normalität beitragen konnten. Wir haben im Vorfeld ein entsprechendes Hygienekonzept erstellt, welches den derzeitigen Rahmenbedingungen Rechnung trägt.“ Zur Landkreismeisterschaft fanden sich mehr als 70 Spielerinnen und Spieler aller Altersklassen in der Sporthalle der Mittelschule Gersthofen ein.

Insgesamt konnten am Ende des Turniers 16 Landkreismeisterinnen und Landkreismeister ermittelt werden, die sich auf sieben Vereine verteilen. Der TSV Gersthofen als Ausrichter konnte fünf Titel erspielen, gefolgt von jeweils drei für den TSV Schwabmünchen und TSV Diedorf. „Was aufgefallen ist, dass die Freude am Sport bei allen Anwesenden im Vordergrund stand, abseits der sportlichen Ambitionen“, bilanzierte Sandro Lobina: „Jetzt freuen wir uns auf die bevorstehende Punktspielsaison.“

Der TSV Gersthofen geht in diesem Jahr mit drei Aktivenmannschaften in der Bezirksliga und Bezirkslasse A an den Start. Interessierte können sich über die Homepage www.badminton-gersthofen.de über die Trainingszeiten informieren.

Ergebnisse der Landkreismeisterschaft 2021

Herreneinzel Hobby: 1. Daniel Mayer (DJK Pfersee), 2. Matthias Meier (TV Willmatshofen), 3. Steffen Weise (DJK Pfersee)

Herreneinzel B-Klasse: 1. Michael Mair ( TSV Herbertshofen), 2. Philipp Mayr (TSV Gersthofen), 3. Ludwig Sykora ( TSV Haunstetten)

Herreneinzel A-Klasse: 1. Stefan Heß (TSV Gersthofen), 2. Jona Hoffmann (TSV Schwabmünchen), 3. Christian Unterreiner (TSV Gersthofen)

Herrendoppel B-Klasse: 1. Stefan Buchholz/Max Hörmann (TSV Diedorf), 2. Andreas Hämmerle/Stephan Krons (TSV Schwabmünchen), 3. Michael Mair/Tobias Lukas (TSV Herbertshofen)

Herrendoppel A-Klasse: 1. Jona Hoffmann/Valentin Gabele, 2. Leonard Gabele/Lukas Goleszewski (beide TSV Schwabmünchen), 3. Christian Glas/Sandro Lobina (TSV Gersthofen)

Damendoppel B-Klasse: 1. Amelie Schirge/Charlotte Maag (TSV Diedorf), 2. Manuela Stegmann/Aleksandra Kuznetsova (TSV Schwabmünchen), 3. Julia Kilzer/Tamara Schlenkrich (TSV Gersthofen)

Damendoppel A-Klasse: 1. Jana Titze/Christina Schwarzenberg (TSV Haunstetten/TSV Schwabmünchen), 2. Ina Augustin/Pia Kiesewetter (TSV Gersthofen), 3. Andrea Sterzik/Lisa Kessner (TSV Gersthofen)

Dameneinzel B-Klasse: 1. Amelie Schirge (TSV Diedorf), 2. Pia Kiesewetter (TSV Gersthofen), 3. Charlotte Maag (TSV Diedorf)

Dameneinzel A-Klasse: 1. Jana Titze (TSV Haunstetten), 2. Ina Augustin (TSV Gersthofen), 3. Christina Schwarzenberger (TSV Schwabmünchen)

Mixed B-Klasse: 1. Aleksandra Kuznetsova/Andreas Hämmerle (TSV Schwabmünchen), 2. Leonie Schönwald/Tobias Lukasch (TSV Herbertshofen), 3. Amelie Schirge/Ludwig Sykora (TSV Diedorf/TSV Haunstetten)

Mixed A-Klasse: 1. Ina Augustin/Christian Glas (TSV Gersthofen), 2. Christina Schwarzenberger/Valentin Gabele (TSV Schwabmünchen), 3. Michaela Cuber/Sandro Lobina (TSV Gersthofen)

Mädcheneinzel Schüler I: 1. Neele Mewes, 2. Linda Frick (beide TSV Gersthofen)

Mädcheneinzel Schüler II: 1. Isabell Köbbert, 2. Victoria Dums, 3. Leonie Fiebinger (alle TSV Gersthofen)

Jungeneinzel Schüler I: 1. Vincent Meßner, 2. Jakob Birzele, 3. Raphael Julian Schuster (alle FSV Großaitingen)

Jungeneinzel Schüler II: 1. Nepomuk Laser, 2. Fabian Bosch (beide FSV Großaitingen), 3. Paul Kirner (TSV Gersthofen)

Herreneinzel Jugend: 1. Simon Tassinger, 2. Felix Nebel (beide TSV Gersthofen), 3. Johannes Gehring (FSV Großaitingen)