Basketball

10:56 Uhr

Alle Mühe war umsonst

Plus Bei der BG Leitershofen/Stadtbergen hat man sich klar für eine Fortsetzung der Punktspiele positioniert. Letzten Endes musste das Spitzenspiel wegen Coronafällen beim Gegner doch abgesagt werden

Sportliche Themen standen in der letzten Woche nicht gerade im Vordergrund bei den Regionalliga-Basketballern der BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen. Wie bereits berichtet hatte man alle Hände voll zu tun, die neuen Corona-Verordnungen zu organisieren und umzusetzen. Noch dazu stand im Raum, dass die Liga eventuell auch unterbrochen wird. Dem ist nun nicht so. Bei einer langen Videokonferenz am Donnerstagabend mit allen Vereinen und dem Verband wurde nach kontroversen, aber immer fairen Diskussionen festgelegt, dass der Spielbetrieb unter Einhaltung aller Vorgaben so lange als möglich fortgeführt werden soll.

