Gelungene Generalprobe

BG Leitershofen/Stadtbergen besiegt Weimar und bewahrt dabei während der gesamten Vorbereitung seine weiße Weste

Die Basketballer der BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen sind für die nächsten Samstag beginnende Saison 2021/2022 in der 1. Regionalliga Südost gerüstet. Das letzte Testspiel gegen Culture City Weimar gewann man mit 75:59 und bewahrte dadurch in allen Vorbereitungsspielen ohne eine einzige Niederlage eine weiße Weste.

Das Match gegen die Thüringer erwies sich dabei von Beginn an als der erwartete Härtetest. In der ersten Halbzeit dominierten die Verteidigungsreihen, beide Teams zwangen sich wechselseitig in schwierige Wurfpositionen, Körbe waren dadurch Mangelware. Weimar kam dann besser ins Spiel und sicherte sich eine zwischenzeitliche 20:10-Führung, welche die Leitershofer aber bis zur Halbzeit wieder egalisieren konnten (29:31).

Auch das dritte Viertel verlief sehr ausgeglichen, keine Mannschaft konnte sich entscheiden absetzen. In den letzten zehn Minuten drehte sich dann aber das Blatt, bei den Stadtbergern lief nun der Ball richtig flüssig, die Aufbauspieler Westermeir und Hack-Vazquez setzten ihre Mitspieler gut in Szene. Und endlich traf man jetzt auch die Distanzwürfe. Sechs erfolgreiche Würfe von jenseits der 6,75 Meter Linie fanden nun den Weg in die Reuse. Weimar vergab in dieser Phase hingegen 10 von 15 Freiwürfen und versäumte dadurch, das Spiel bis zum Ende offen zu halten, belohnte sich am Ende nicht für eine überaus ansprechende Leistung.

BG-Coach Emanuel Richter zog nach der Partie ein gemischtes Fazit: „Weimar hat sich als eines der Topteams in unserer Liga erwiesen. Es war ein sehr guter Test für uns, und ich bin überaus zufrieden mit der Defensivleistung der Jungs. Wir haben in der Offensive noch viel zu tun, um unser Potenzial voll auszuschöpfen. Insgesamt aber sind wir auf dem richtigen Weg“, resümierte Richter. Ähnlich sah es Kapitän Dominik Veney, der mit 13 Rebounds gefallen konnte: „Unsere neu formierte Mannschaft kommt immer besser in Schwung und hat auch kämpferisch einiges gezeigt. Jetzt freuen uns auf den Saisonstart nächsten Samstag beim FC Bayern und dann natürlich auf die Heimpremiere vor unseren Fans eine Woche später in eigener Halle. Nach 18 Monaten wieder mal ein Punktspiel, was will man mehr.“ (asan)

BG Leitershofen/Stadtbergen: Strecker (11/3 Dreier), Pikl, Pal (16), Topalovic (23/5 Dreier), Moosrainer (4/1 Dreier), Uhlich (5), Kaufeld, Westermeir (5/1 Dreier), Hack-Vazquez (2), Tomic (1), Veney (8), Hoffmann.