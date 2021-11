Hat Corona Einfluss auf die Aufstellung?

Plus Auch bei der BG Leitershofen/Stadtbergen sind fast alle Mannschaften von der 2G-Regelung betroffen. Kangaroos wollen trotzdem fünften Sieg im fünften Spiel

Den fünften Sieg im fünften Spiel möchten die Basketballer der BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen in der 1. Regionalliga Südost einfahren. Dazu erwarten die Korbjäger um Trainer Emanuel Richter am Samstagabend die SB DJK Rosenheim (Spielbeginn 19.30 Uhr Sporthalle Stadtbergen). Ein Sieg wäre gleichbedeutend mit der Verteidigung der Tabellenführung. Im Vorspiel trifft die dritte Garnitur der Kangaroos im Lokalderby auf den TSV Gersthofen (Anpfiff 16.45 Uhr).