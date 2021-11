Basketball

11:01 Uhr

Im Topspiel schlägt die Stunde der Reservisten

Mit drei Dreiern hielt Aleks Pikl die BG Leitershofen/Stadtbergen in einer kritischen Phase auf Kurs. Am Ende sprang der fünfte Sieg im Spiel heraus und die 100er-Grenze wurde geknackt.

Plus BG Leitershofen/Stadtbergen knackt gegen Unterhaching erstmals die 100er-Grenze. Während sportlich alles im grünen Bereich ist, steht die Corona-Ampel vor dem nächsten Gipfeltreffen auf Rot

Sportlich ist weiterhin alles im grünen Bereich. Auch die Haching Baskets konnten den Siegeszug der BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen in der 1. Regionalliga Südost nicht stoppen. Am Samstagnachmittag gewannen die Basketballer das Spitzenspiel vor den Toren Münchens klar mit 102:79 (46:41) und verteidigten mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel die Tabellenführung in der Südgruppe. Das die Corona-Ampel auf Rot steht bereitet den Kangaroos vor dem Topspiel gegen Treuchtlingen wesentlich mehr Kopfzerbrechen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen