Basketball

13:26 Uhr

Kangaroos bleiben ganz oben

Plus Ein Viertel hat die BG Leitershofen/Stadtbergen gebraucht, um wach zu werden. Dann haben die Basketballer den Gegnern aus Rosenheim gezeigt, warum sie die Nummer Eins in der Tabelle sind. Sie gewinnen 99:83

Von Marco Keitel

Nur, wer den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes vor der Halle nachweisen konnte, dass er gegen Corona geimpft oder vom Virus genesen ist, durfte am Samstagabend rein. Das waren insgesamt 250 Zuschauerinnen und Zuschauer. Masken mussten sie drinnen keine tragen. Ob das auch bei den nächsten Spielen so sein wird, ist noch offen. Die Stimmung war gut, die jungen Trommler in der ersten Reihe sorgten von Anfang an für Atmosphäre. Aber ohne die strengen Corona-Regeln wäre vielleicht mehr los gewesen. Andres Santiago, Basketball-Abteilungsleiter beim TSV Leitershofen, sagte: „Jetzt, wo es so gut läuft, wären es sonst bestimmt 400 oder 500 gewesen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

