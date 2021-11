Basketball

13:03 Uhr

Kangaroos erobern Tabellenführung

Max Uhlich befindet sich derzeit in der Form seines Lebens. Zum 107:66-Auswärtssieg der BG Leitershofen/Stadtbergen in Bad Aibling steuert er 26 Punkte bei.

Plus Nach 107:66-Sieg in Bad Aibling steht die BG Leitershofen/Stadtbergen allein an der Spitze der 1. Regionalliga. Doch die Freude wird getrübt durch die neuen Corona-Bedingungen

Nach einem 107:66 (45:35)-Auswärtssieg bei den Fireballs Bad Aibling bleiben die Basketballer der BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen in der 1. Regionalliga Südost in dieser Saison weiterhin unbesiegt. Die Kangaroos sicherten sich mit dem vierten Sieg im vierten Spiel gleich noch die alleinige Tabellenführung in der Süd-Gruppe, nachdem das direkte Duell der Mitkonkurrenten Treuchtlingen und Unterhaching wegen eines Coronafalles abgesagt werden musste. Im Kampf um die vier Play-OffPlätze gegen die Teams aus der Nordgruppe liegen die Stadtberger aber bereits gut im Rennen.

