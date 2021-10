Basketball

16:38 Uhr

Kangaroos setzen eine erste Duftmarke

Plus Gelungener Auftakt der BG Leitershofen/Stadtbergen beim FC Bayern München III

Mit einem hauchdünnen 71:69-Auswärtssieg beim FC Bayern München III sind die Basketballer der BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen erfolgreich in die neue Saison der 1. Regionalliga Südost gestartet. In einem hart umkämpften Spiel behielten die Kangaroos nach mehreren Führungswechseln am Ende die Oberhand und freuen sich nun auf zwei aufeinanderfolgende Heimspiele in der Stadtberger Sporthalle. Diese werden dann im 3G Plus Modus durchgeführt.

