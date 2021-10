Basketball

09:18 Uhr

Letzter Härtetest für die Kangaroos

Plus Eine Woche vor dem Regionalliga-Saisonstart kommt Weimar

Eine Woche vor dem Saisonstart in der 1. Regionalliga Südost steht für die BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen der letzte Härtetest auf dem Programm. Am Samstag (Spielbeginn 16.30 Uhr) empfängt man in der Sporthalle Stadtbergen das Team von Culture City Weimar. Die Thüringer stellen das Farmteam von Bundesligist Science City Jena, das Programm gilt als eines der führenden Nachwuchsprojekte in Deutschland.

