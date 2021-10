Basketball

12:13 Uhr

Nicht nur die Feuerwehr zeigt großen Einsatz

Die Rauchmeldeanlage löste einen Feueralarm aus. So musste die Stadtberger vor Spielbeginn erst einmal geräumt werden und die Feuerwehr rückte an.

Plus Der Nebel bei der Teampräsentation löst einen Feueralarm aus. Nachdem die Halle geräumt wurde, räumen die Kangaroos auch die hoch gehandelten Vilsbiburger Basket vom Parkett

Von Oliver Reiser

Eine spektakuläre Aktion beendete ein packendes Basketballspiel. Mit der Schlusssirene versenkte Teatloach Pal ein millimetergenaues Zuspiel von Dominik Veney per krachendem Dunking. Das war der 84:74-Endstand für die BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen gegen Vilsbiburg Baskets. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel wahrten die Kangaroos damit ihre weiße West ein der 1. Regionalliga Südost. So klar, wie das Endresultat aussieht, war die Angelegenheit lange nicht. Im Gegenteil: Dreieinhalb Minuten vor dem Ende hatten die Gäste mit einer 73:70-Führung das Momentum auf ihrer Seite. Doch der Einsatz, Kampfgeist und Wille der Kangaroos war an diesem Abend sensationell und begeisterte die knapp 400 Zuschauer.

