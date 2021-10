Basketball

28.10.2021

Spieler und Fans sind streng getrennt

Zuschauen ohne Maske geht nur, wenn die 3Gplus-Regel angewandt wird. Für die Spieler (am Ball Stjepan Topalovic), Schiedsrichter und Betreuer gilt 3G ohne plus.

Plus Wie die BG Leitershofen/Stadtbergen mit den Corona-Regelungen umgeht. 3G plus gilt auch im zweiten Heimspiel in Folge gegen Schwabing

Von Oliver Reiser

Als die Regionalliga-Basketballer der BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen vor Wochenfrist ihren 84:74-Heimsieg gegen Vilsbiburg feierten, mussten sie unter sich bleiben. Es darf keinen Kontakt zwischen Spielern und Zuschauern geben. Der Bereich zwischen Tribüne und Spielfeld ist deshalb mit einem Absperrband abgetrennt. Auch beim zweiten Heimspiel in Folge gegen den MTSV Schwabing Basketball (Samstag, 19.30 Uhr) gelten für Spieler und Zuschauer verschiedene Corona-Regelungen.

