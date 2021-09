Basketball

10:13 Uhr

Wieder Lust auf Korbjagd

Nach eineinhalb Jahren Pause ist bei der BG Leitershofen/Stadtbergen die Lust auf Basketball zurück. Neuzugang Teatloach Pal (rechts) und Dominik Veney (links) führten die Kangaroos nicht nur zum Sieg im Derby gegen den TV Augsburg, sondern sicherten sich auch den Turniersieg. Auch die Zuschauer strömten in die Halle.

Plus Regionalligist BG Leitershofen/Stadtbergen gewinnt sein eigenes Turnier um den La-Piazza-da-Roberto-Cup. Wer der neue Publikumsliebling werden könnte

Die Basketballer der BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen zeigten sich drei Wochen vor dem Saisonstart in der 1. Regionalliga Südost weiterhin in guter Frühform und gewannen ihr eigenes Turnier um den La-Piazza-da-Roberto-Cup. Im Halbfinale besiegte man dabei den in der 2. Regionalliga Süd beheimateten Lokalrivalen TV Augsburg mit 77:60. Im Finale gelang gegen Ligakonkurrent Bayern München II ein 88:63-Erfolg. Die mit einer sehr jungen Mannschaft angetretenen Münchner hatten zuvor den TTL Bamberg, ebenfalls aus der 1. Regionalliga Südost, knapp besiegt. Die Oberfranken sicherten sich dann letzten Endes wiederum Platz drei durch einen 111:75-Erfolg gegen den TVA.

