Basketball

11:25 Uhr

Youngster führt Kangaroos zum dritten Sieg

Der aus Meitingen stammende 19-jährige Jannik Westermeir (links) führte den Regionalligisten BG Leitershofen/Stadtbergen beim 99:78–Erfolg gegen Schwabing zum dritten Sieg in Serie.

Plus Die BG Leitershofen/Stadtberger begeistert auch beim 99:78 gegen Schwabing ihre Fans

Rundum zufriedene Gesichter gab es am Samstagabend in der Stadtberger Sporthalle bei Spielern, Verantwortlichen und Fans zu sehen, nachdem sich die Basketballer der BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen auch im dritten Saisonspiel der 1. Regionalliga Südost schadlos gehalten hatten. Der MTSV Schwabing Basketball war mit 99:78 (42:29) besiegt worden, die Kangaroos halten sich somit mit den beiden anderen noch ungeschlagenen Teams aus Treuchtlingen und Unterhaching weiterhin an der Spitze der Tabelle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen