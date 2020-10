07:09 Uhr

Bei Leitershofen läuft’s wieder

Nach diversen Zwangspausen setzte sich der Tabellenzweite auf der Alm gegen den SV Ottmarshausen mit 2:0 durch. Entscheidung in vorletzter Minute

Von Bernd Reiser

Nichts zu holen gab es für den SV Ottmarshausen bei der 0:2-Niederlage beim Tabellenzweiten TSV Leitershofen. Beide Klubs zählen in der Fußball-Kreisklasse Nordwest zu den besonders von Spielausfällen betroffenen Teams. Die Almkicker mussten zweimal pausieren. Einmal, weil der TSV Meitingen II angesichts der Hygienevorschriften keine zwei Spiele an einem Tag durchführen konnte. Das Spitzenspiel gegen den FC Emersacker musste man wegen eines Verdachtsfalles in den eigene Reihen absagen. Damit ist man schon mit drei Spielen im Rückstand. Ottmarshausen war zuletzt zweimal unverschuldet untätig, weil es Corona-Verdachtsfälle bei den Gegnern VfR Foret und SpVgg Bärenkeller gab.

Trotz der langen Zwangspause kamen die Gäste zunächst besser in die Partie und hatten nach zehn Minuten die erste Riesenmöglichkeit. Michael Stemmer konnte TSV-Keeper Markus Wieland völlig frei stehend aber nicht überwinden und schob den Nachschuss knapp am Tor vorbei. In der 20. Minute knallte denn Marius Hackl den Ball nach einem Freistoß weit über das Gehäuse der Hausherren. Leitershofen, das ohne seine Stammkräfte Anil Zambak, Hakan Senyuva und zunächst Max Wieland auskommen musste, war bemüht, die Partie in den Griff zu bekommen, doch der Führungstreffer in der 36. Minute hatte sich nicht wirklich angedeutet. Einen schnell ausgeführten Freistoß konnte Felix Zimmermann zum 1:0 für den TSV Leitershofen verwandeln. Nur zwei Minuten verpasste dann Michael Stemmer nach einer flachen Hereingabe den Ausgleich nur um Zentimeter.

Nach dem Wechsel war der TSV Leitershofen dann das überlegene Team. Nur Sekunden nach Wiederanpfiff musste Gästetorhüter Dan Maftei sein ganzes Können aufbieten, um einen Schuss von Tobias Senger aus dem Winkel zu fischen. Zwei Minuten später traf Fabian Zimmermann nur das Außennetz. In der 55. Minute marschierte Florian Menz durch die Abwehr der Gäste, traf aber nur die Latte.

Die Gäste erholten sich vom Dauerdruck der Gastgeber und hätten in der 57. Minute ausgleichen können. TSV-Keeper Markus Wieland konnte den platzierten Kopfball von Dennis Krippner zur Ecke abwehren. Leitershofen schien einen Gang zurückzuschalten, war aber durch schnelle Konter immer wieder brandgefährlich. In der 71. Minute konnte Tobias Mayer den Ball nicht ins Tor stochern, der Nachschuss von Fabian Zimmermann war zu hoch angesetzt. Zwei Minuten später köpfte Tobias Senger das Leder knapp übers Tor.

Senger war es auch, der in der 81. Minute einen zu kurz geratenen Rückpass erlaufen konnte, doch wieder hielt Maftei Ottmarshausen mit einem Reflex in der Partie. Eine Minute vor dem Abpfiff konnte dann Lukas Mayer einen schnellen Konter zum 2:0-Endstand abschliessen.

TSV Leitershofen: Markus Wieland; Tomasevic, T. Mayer, Wiedersatz, Felix Zimmermann, Arat, Schmid, Senger, Fabian Zimmermann, Dewitz, Menz (Max Wieland, Lukas Mayer, Florian Mayer, Borkowski)

SV Ottmarshausen: Maftei; Birkmaier, Mahl, Stemmer, Kölbl, L. Hackl, Stohr, Otta, Fixle, Hampel, Krippner (Pietrek, Heisig, Milicevic, Ala)

Tore: 1:0 Felix Zimmermann (36.), 2:0 Lukas Mayer (89.). – Schiedsrichter: Secgin (Pfaffenhausen). – Zuschauer: 200

