18.04.2019

Beim TSV Meitingen wird weiter gefeiert

B-Mädchen sind Vizemeister in der bayerischen BOL-Meisterschaft

Die Handballabteilung des TSV Meitingen kommt aus dem Feiern nicht raus. Nach dem Erfolg der Damenmannschaft, die mit ihrer Meisterschaft den Aufstieg in die Bezirksoberliga geschafft hat, stand nun die weibliche B-Jugend 1 im Fokus der Aufmerksamkeit. Die beiden Trainerinnen Heike Bartosch und Lisa Auernhammer-Allmann hatten die junge, hochmotivierte Mannschaft souverän durch die Saison geführt. Mit nur drei Minuspunkten sicherten sie sich am letzten Spieltag den hart umkämpften Meistertitel in der bezirksübergreifenden Bezirksoberliga Südwest. Die härtesten Konkurrenten waren dabei der TSV Gersthofen und der TSV Gaimersheim.

Mit diesem Erfolg hatte sich die Mannschaft für die bayerische Meisterschaft in der BOL qualifiziert, die in Meitingen ausgetragen wurde. Gegen die Meister aus allen Bezirken mussten die Meitingerinnen alle Register ziehen, überzeugten durch ihr schnelles Spiel, saubere Pässe und beste Abwehrarbeit, und auch auf ihre Torfrau war immer Verlass. Jeder kleinste Fehler der Gegner wurde mit einem schnellen Konter bestraft. Mit zwei Unentschieden und zwei Siegen erreichte die Mannschaft den zweiten Platz hinter dem HSV Bergtheim. Die Meitinger Fans boten eine lautstarke Kulisse und unterstützten die Mannschaft während des ganzen Turniers.

Da die Mannschaft in der nächsten Saison weiter in der B-Jugend spielen darf, wurde sie für die Qualifikation zur Landesliga angemeldet. (AL)

