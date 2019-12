vor 12 Min.

Berliner Luft, VIP-Logen oder Puppenkiste genießen

Sagen Sie uns den Augsburger Landkreismeister im Hallenfußball voraus und gewinnen Sie attraktive Preise

Von Oliver Reiser

Zum zweiten Mal in diesem Jahr wird die Augsburger Landkreismeister im Hallenfußball ausgetragen. Durch eine Terminverlegung seitens des Bayerischen Fußball-Verbandes wird die 39. Auflage in der Fischacher Staudenlandhalle schon am Sonntag, 29. Dezember, durchgeführt. Bereits zum sechsten Mal wird nach den Hallenrichtlinien der Fifa Futsal gespielt. In diesem Jahr ist aber Grätschen wieder erlaubt.

Im vor allem bei den Zuschauern beliebten K.-o.-System wird in der Fischacher Staudenlandhalle der Showdown der sechs Hauptrundensieger TSV Bobingen, SSV Anhausen, TSV Meitingen, VfL Kaufering, TSV Neusäß und FC Horgau sowie der automatisch qualifizierten SV Türkgücü Königsbrunn (Titelverteidiger) und TSV Fischach (Ausrichter) ausgespielt.

Bei der Hauptrunde in Neusäß wurden gestern vom achtjährigen Eldi Yusufi aus der F-Jugend des TSV Neusäß die Viertelfinalpartien gezogen. Im Eröffnungsspiel trifft der TSV Dinkelscherben auf den TSV Bobingen. Dann spielen die beiden Süd-Bezirksligisten VfL Kaufering und TSV Neusäß gegeneinander. Titelverteidiger SV Türkgücü Königsbrunn tritt zum Bezirksliga-Duell Süd gegen Nord gegen den TSV Meitingen an und zu guter Letzt spielt der SSV Anhausen gegen Gastgeber TSV Fischach.

Wir wollen von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, traditionell wissen, welche Mannschaft am kommenden Sonntag den Wanderpokal der Kreissparkasse Augsburg in die Höhe halten darf. Wenn Sie den Sieger richtig vorhersagen, haben Sie die Chance, einen von vielen Preisen zu gewinnen, die uns von treuen Sponsoren zur Verfügung gestellt wurden.

Füllen Sie den Tippschein aus, schneiden Sie ihn aus, kleben Sie ihn auf eine Postkarte und schicken Sie ihn an eine der folgenden Adressen: Augsburger Allgemeine, Redaktion Augsburger Land, Bahnhofstraße 8-10, 86368 Gersthofen, oder Schwabmünchner Allgemeine, Bahnhofstraße 17, 86830 Schwabmünchen.

Ganz wichtig: Absender und Telefonnummer nicht vergessen!

Attraktive Hauptpreise

mit Vollpension, zur Verfüging gestellt vom CSU-Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz. Die Kosten für die Gruppenfahrt, Übernachtung und Verpflegung werden durch das Bundespresseamt übernommen.

Einlage von der Kreissparkasse Augsburg.

Einlage vom Kreisverband der Volksbanken-Raiffeisenbanken im Stadtgebiet und Landkreis Augsburg.

für zwei Personen mit Besuch im Bayerischen Landtag von den Landtagsabgeordneten Simone Strohmayr und Harald Güller (alle SPD), Carolina Trautner, Johannes Hintersberger und Georg Winter (alle CSU) sowie Johann Häusler und Dr. Fabian Mehring (Freie Wähler).

zwei Eintrittskarten für die Augsburger Puppenkiste von Schenker Deutschland AG, Geschäftsstelle Gersthofen.

im Wert von 100 Euro, einlösbar auf der Online-Plattform mySortimo von der Firma Sortimo in Zusmarshausen.

Media Markt Einkaufsgutscheine im Wert von 50 Euro von Umwelt Service Mannert GmbH in Gersthofen.

Für Sportfans

Drei VIP-Karten plus Parkschein für das Heimspiel des Bundesligisten FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg am 15. März von Abenstein Straßen-, Tief- und Pflasterbau in Gersthofen.

für bis zu 10 Personen mit Weltmeister Hannes Daxbacher (Wert 500 Euro) vom Polizei SV Königsbrunn.

für das Heimspiel des Bundesligisten FC Augsburg gegen Borussia Dortmund am 18. Januar von SGL Carbon in Meitingen.

für das Heimspiel des Bundesligisten FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach am 29. Februar von der Andreas Schmid Logistik AG, Gersthofen.

für das Heimspiel des Bundesligisten FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach am 29. Februar von der Firma Quentia GmbH, Gersthofen.

auf Bobs Terrasse für das Heimspiel der Augsburger Panther in der DEL am 2. Februar gegen die Krefelder Pinguine von Bobs Gastronomie, Augsburg und Gersthofen.

für ein Heimspiel der Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga von Sager Immobilien Consulting KG, Augsburg.

zum Einkaufen in einem Sportfachgeschäft, gestiftet von Landrat Martin Sailer.

im Wert von 50 Euro von Bauer & Lenz Finanzservice in Gersthofen.

im Wert von 50 Euro von Vereinssport Baur in Gersthofen.

im Wert von 50 Euro von Sport Fasser, Schwabmünchen.

Für das leibliche Wohl

aus dem Betriebsrestaurant der Firma MVV Enamic IGS Gersthofen GmbH.

für zwei Personen im Park-Hotel Schmid in Adelsried.

für zwei Personen im Flair-Hotel Platzer „Zum schwarzen Reiter“ in Horgau.

Eingeschenkt von Schwarzbräu in Zusmarshausen.

Jetzt wird’s ernst: Wir wollen wissen, wer am 29. Dezember Landkreismeister im Hallenfußball wird. Der Einsendeschluss ist am Samstag, 28. Dezember. Es zählt das Datum des Poststempels. Bitte vergessen Sie Ihren Absender und Ihre Telefonnummer nicht. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefonnummer 0821/777-2355.

Der Spielplan für die Endrunde

Nachfolgend der Spielplan für die Endrunde, die am kommenden Sonntag ab 13 Uhr in der Schmuttertalhalle in Diedorf im K.-o.-System ausgetragen wird:

Viertelfinale

Spiel 1: FC Horgau – TSV Bobingen

Spiel 2: VfL Kaufering – TSV Neusäß

Spiel 3: Türkgücü Kö’brunn – Meitingen

Spiel 4: SSV Anhausen – TSV Fischach

Halbfinale

Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2

Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4

