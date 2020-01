vor 45 Min.

Beständig die Bestleistungen verbessert

Auch der Auerbacher Leichtathletiknachwuchs steht schon in den Startlöchern: (vorne von links) Jack Lucas Crosby, Moritz Möckl, Lucas Wiedemann, (hinten von links) Lena Stadler, Eyleen Möckl, Julia Bschorr, Simon Kastner, Annika Bschorr und Tobias Stiastny.

Auerbacher schlagen sich bei den Munich Indoor sehr gut

Einige gute bis sehr gute Ergebnisse lieferten die Leichtathleten der SpVgg Auerbach/Streitheim beim Internationalen Munich Indoor-Hallensportfest ab. Die Athleten unterzogen sich nochmals einem Test für die bayerischen Hallenmeisterschaften am kommenden Wochenende in München. Erfreulich war, dass die Leistungskurve der in den letzten Jahren dominierenden Angela Stockert und Emily Schuster von Wettkampf zu Wettkampf nach oben geht.

Stockert, die jetzt bei den Frauen startet, scheint nach ihrer langen Verletzungspause fast wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte zu sein, denn sie verbesserte sich im Kugelstoßen auf eine neue Bestleistung von 13,15m, und die 8,10 Sekunden über 60m Hürden waren ebenfalls neue Bestzeit. Nicht viel stand ihr Emily Schuster nach, die trotz eines Strauchlers an der letzten Hürde 8,14 Sekunden benötigte.

Wieder eine Klasse für sich waren in der Klasse M14 Lucas Wiedemann und Tobias Stiastny, die beide vor Wochenfrist südbayerische Vizemeister wurden. Wiedemann erreichte im Vorlauf über 60m 7,81 Sekunden, im Endlauf als Sieger benötigte er 7,84 Sek.

Da in der Halle kein Diskuswurf möglich ist, startete Tobias Stiastny statt in seiner Lieblingsdisziplin beim Kugelstoßen und verbesserte seinen persönlichen Rekord auf die Siegesweite von 11,40m.

Ihre bisherigen Bestleistungen in der Halle steigerte auch Julia Bschorr bei der weiblichen Jugend U18 über 200m in 28,13 Sek. und mit der Kugel auf 10,52m. Unter der Schallmauer von neun Sekunden über 60m blieben noch Johannes Möckl (U18) mit 7,97, Moritz Möckl (M13) mit 8,94, Simon Kastner (Männer) mit 7,43, Sarah Stadler (W15) mit 8,91 und Oliva Crosby (U18) mit guten 8,46 Sekunden. Doch auch die restlichen Auerbacher Starter zeigten durchweg gute Leistungen in den verschiedenen Disziplinen. (koh)

