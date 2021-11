Auf den Hund gekommen

Plus Auch unter dem neuen Trainer Denis Buja bleibt der TSV Meitingen im siebten Spiel in Folge erfolglos. Der Siegtreffer für Kellerkind fällt durch ein Eigentor

Nichts da mit neuem Impuls durch Trainerwechsel. Vor 220 Zuschauern bleibt der TSV Meitingen auch unter Denis Buja im siebten Spiel in Serie erfolglos. Die 1:2-Niederlage gegen Kellerkind TSV Pöttmes kam durch ein Eigentor zustande und lässt den TSV bedrohlich nahe an die Abstiegszone heranrücken.