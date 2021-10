Bezirksliga Nord

02.10.2021

Aufsteiger FC Horgau weiter im Aufwind

Der Aufsteiger FC Horgau ist in der Bezirksliga Nord derzeit nicht zu bremsen und feierte den vierten Sieg in Folge. Hier zieht Pascal Beckertl an Barbaro Casamoyer-Bell vom FC Günzburg vorbei.

Plus Die Heimspiele des FC Horgau besitzen einen hohen Unterhaltungswert. In sechs Partien fielen insgesamt 26 Tore. Acht waren es beim vierten Sieg in Folge

Beim vierten Sieg in Folge des Aufsteigers FC Horgau fiel noch ein Tor mehr als in der Vorwoche beim 7:0-Sieg in Pöttmes. Allerdings gingen nur fünf ins gegnerische und drei ins eigene Netz. Nicht extra erwähnt werden muss, dass den Zuschauern beim 5:3-Erfolg gegen den FC Günzburg ein extrem unterhaltsames Bezirksliga-Spiel geboten wurde.

