Bitteres Ende für die Kleeblätter

Plus Aufsteiger FC Horgau dominiert über weite Strecken das Spiel gegen den Aufstiegsaspiranten SC Bubesheim, muss allerdings in der Nachspielzeit das 0:1 hinnehmen

In 93 regennassen Minuten bot sich den Zuschauern auf der Rothtal-Sportanlage ein unterhaltsames und aus Sicht des FC Horgau zugleich sehr bitteres Bezirksligaspiel. Der Aufsteiger unterlag nämlich gegen den Aufstiegsaspiranten SC Bubesheim mit 0:1.