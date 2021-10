Bezirksliga Nord

01.10.2021

Chancenlos gegen ein Spitzenteam

Plus SC Altenmünster kann beim 0:3 gegen den FC Stätzling nicht mithalten

Nichts zu holen gab es für den SC Altenmünster im Heimspiel der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den FC Stätzling. Nach 93 Minuten stand ein 0:3 auf der Anzeigentafel. Ein Ergebnis, das angesichts des letzten Treffers in der vierten Minute der Nachspielzeit sicherlich um ein Tor zu hoch ausgefallen ist. Am verdienten Erfolg der besten Auswärtsmannschaft in der Liga gab es aber keine zwei Meinungen. Auch bei Dominik Osterhoff nicht. „Stätzling hat schon eine starke Truppe“, war der Altenmünsterer Co-Trainer vom Gegner beeindruckt.

