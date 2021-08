Bezirksliga Nord

26.08.2021

Das erste Derby seit rund 40 Jahren

Plus So lange haben der FC Horgau und der SC Altenmünster schon nicht mehr gegeneinander gespielt. TSV Aindling und TSV Meitingen mit Stotterstart

Von Nicolai Vrazic

Die diesjährige Fußball-Bezirksliga-Saison steckt noch in den Kinderschuhen. Doch ein erstes Urteil sei erlaubt: Es ist die wohl stärkste und ausgeglichenste Nord-Staffel, die es in den vergangenen Jahren gab. Woche für Woche sorgen die Aufsteiger für Überraschungen und die vermeintlichen Favoriten lassen Federn, was natürlich auch an massiven personellen Ausfällen liegt. Des einen Freud ist daher des anderen Leid.

