Bezirksliga Nord

05.11.2021

Das hat richtig weh getan

Plus SC Altenmünster verliert gegen TSV Hollenbach durch Treffer in der 99. Minute und hat zwei Verletzte zu beklagen

Unkonzentriertheit, Verletzungspech und eine unglaubliche Nachspielzeit von zwölf Minuten kosteten den SC Altenmünster im Heimspiel der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den TSV Hollenbach einen durchaus verdienten Punktgewinn. Es lief bereits die 99. Minute, als Dominik Haselmeier im Mittelfeld einen fatalen Querpass spielte, es Dominik Saule anschließend versäumte, den Hollenbacher Ballannehmer am Trikot festzuhalten, sodass dieser die Lederkugel auf den eingewechselten Werner Meyer in den Strafraum weiterspielen konnte. An der Torauslinie fuhr Mario Kalkbrenner dem Hollenbacher Joker völlig unnötig in die Beine, wodurch Schiedsrichterin Barbara Karmann keine andere Wahl hatte, als auf Elfmeter zu entscheiden. Ex-Profi Christoph Burkhard verwandelte eiskalt zum schmeichelhaften 2:1 für die Gäste.

