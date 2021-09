Bezirksliga Nord

02.09.2021

Der Trainer entschuldigt sich

Plus Die Klatsche in Aindling hat beim TSV Meitingen Spuren hinterlassen. Im Derby in Wertingen muss der Favorit jetzt abliefern

Von Nicolai Vrazic

Vergebens suchte Pavlos Mavros in der Spielanalyse Anfang der Woche nach Positivem. „Das war die bitterste Niederlage, die ich je einstecken musste“, lautete das ernüchternde Fazit des 48-Jährigen nach der 0:5-Klatsche in Aindling. Die Offensive als auch die Defensive waren zu keinem Zeitpunkt auf Betriebstemperatur. Ausgenommen Mateo Duvnjak, der als einziger Meitinger noch Akzente zu setzen versuchte. „All das müssen wir uns selbst ankreiden. Das war nicht gut. Ein ‚Sorry’ an die Zuschauer von Herzen“, so Mavros reumütig, schier sprachlos. Gegen den TSV Wertingen am kommenden Sonntag (15 Uhr) soll all das vergessen gemacht werden. All die Offensivbemühungen endlich Früchte tragen. Die Favoritenrolle angenommen werden.

