Der Trainer ist aus der Quarantäne zurück

Ohne Peter Ferme war der SC Altenmünster einen Monat sieglos

Einen Monat lang hatte Peter Ferme das Sportgelände des SC Altenmünster nicht betreten. Nach dem bisher einzigen Saisonsieg gegen den SV Wörnitzstein-Berg am 25. August verabschiedete sich der Spielertrainer in den Urlaub und kehrte aus diesem durch einen positiven Corona-Test mit einer damit verbundenen Quarantäne zweieinhalb Wochen später als erwartet zurück. Am vergangenen Donnerstag aber war es dann soweit: Ferme leitete erstmals wieder das Training beim Schlusslicht der Fußball-Bezirksliga Nord und wird am heutigen Samstag beim Auswärtsspiel gegen die zweite Mannschaft des TSV Nördlingen (Anpfiff 13.30 Uhr) im Rieser Sportpark wieder mit dabei sein. Ob nur als Coach an der Seitenlinie oder gar auch als Spieler auf dem Platz, das wird sich zeigen.

Dass seine Mannschaft seit mehr als 400 Minuten keinen Treffer erzielt hat, stimmt Altenmünsters Trainer natürlich ein wenig nachdenklich. „Das hätte ich nicht erwartet, denn wir haben eigentlich genügend gute offensive Spieler“, geriet er ins Grübeln. Weils mit dem Toreschießen zuletzt nicht so richtig geklappt hat, wurde der Fokus beim Abschlusstraining auf konzentrierte Abschlüsse gerichtet. In der Hoffnung, dass in Nördlingen der Knoten platzt und am Ende auch etwas Zählbares mit nach Hause genommen werden kann.

Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen

Typische Torjäger, wie sie der SC Altenmünster in der Vergangenheit immer wieder hatte, fehlen in dieser Saison im Kader. Waren zu vergangenen Zeiten Spieler wie Rainer Rieger, Georg Lehmann, Gerhard Wiedemann, Robert Kalkbrenner, Andreas Micheler oder Patrick Pecher Garanten für eine zweistellige Trefferzahl, so ist in dieser Saison nicht damit zu rechnen, dass einer der Angreifer mit vorne in der Torschützenliste auftaucht. Man müsse, so Ferme, die Verantwortung beim Toreschießen auf viele Schultern verteilen. (her)