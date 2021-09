Bezirksliga Nord

Ein Hauch von Aufstiegskampf in Meitingen

Plus Vor dem Spitzenspiel gegen den TSV Hollenbach sind die Ambitionen wieder geweckt. Vier Spiele Sperre für Berisha

Von Nicolai Vrazic

„Dass ich aufsteigen will, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren“, macht Meitingen-Coach Pavlos Mavros vor dem Spitzenspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Hollenbach deutlich. Auch wenn man im August nach vier sieglosen Spielen in den Lechauen vorerst die Aufstiegsambitionen begrub, glaubten die Verantwortlichen nach wie vor an die Fähigkeiten der Mannschaften. „Man braucht mir auch nicht sagen, dass beim TSV Hollenbach intern nach diesem Saisonstart keiner von Aufstieg spricht“, nimmt der 49-Jährige kein Blatt vor den Mund und ergänzt: „Abgerechnet wird trotzdem erst am Ende der Saison.“

