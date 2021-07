Ein Mann für spektakuläre Momente

Fahad Barakzaie kehrt aus der Bayernliga nach Altenmünster zurück. Alle Zu- und Abgänge

Bahnt sich in der Bezirksliga Nord eine Zwei-Klassen-Gesellschaft an? Während sich die Topfavoriten TSV Meitingen oder TSV Aindling prominent verstärkt haben, mussten andere, wie der TSV Wertingen, gänzlich auf Neuzugänge verzichten. Einen Bayernliga-Rückkehrer kann der SC Altenmünster in seine Reihen begrüßen.

Nachfolgend alle Zu- und Abgänge auf einen Blick:

Trainer: Tobias Jorsch, Marc-Abdu Al-Jajeh. Zugänge: Cyrill Siedlaczek, Axel Rehm (beide TSV Neusäß), Michael Felder (SG Suryoye/Mesopotamien), Matthias Buckow ( TSV Gersthofen). - Abgänge: Lukas Piller (DJK Gebenhofen-Anwalting), Sebastian Spreitzer ( TSV Offingen), Constantin Krebs ( TSV Göggingen)

Trainer: Christoph Bronnhuber. - Zugänge: Florian Ferner (TSV Offingen), Marvin Schmid (SV Hörvelsingen). - Abgänge: Daniel Nolde (TSV Burgau), Mevlüt Dülger (Türk Genclerbirligi Günzburg)

Trainer: Franz Stroh. - Zugänge: Markus Petzold (SV Bad Heilbrunn), Christian Herr (SpVgg Auerbach-Streitheim). - Abgänge: Marco Fischer (FC Emersacker), André Zupur (SV Adelsried)

Trainer: Bernhard Schuster. - Zugänge: Eric Adam (SpVgg Altisheim-Leitheim), Sebastian Poppe (TSV Rain/Lech II). - Abgänge: Felix Kling ( TSV Pöttmes).

Trainer: Andreas Jenik. - Zugänge: Felix Schropp (SC Pöcking-Possenhofen). - Abgänge: Raoul Leser ( TSV Hollenbach), Giulio De Sousa ( SV Mering)

Trainer: Peter Ferme. - Zugänge: Fahad Barakzaie ( TSV Schwabmünchen), Ivan Brekalo (TSV Aindling), Tobias Marx, Maximilian Ruth (SSV Neumünster-U‘schöneberg), Teodorico Crudo, Paul Greiner (TSV Welden), Johannes Kraft (Grün-Weiß Baiershofen), Arben Hoti (JFG Holzwinkel). - Abgänge: Mathias Müller, Andreas Haid (beide SV Wörleschwang), Aldin Kahrimanovic (TSV Göggingen)

Trainer: Jan Plesner. - Zugänge: Jan Plesner (TSV Aindling), Jakub Krolikowski (TSV Burgau), Blerton Grguri (TSV Wasserburg). - Abgänge: Burak Civelek (Türk Genclerbirligi Günzburg), Alattin Polat (Türkiyemspor Krumbach), Tugay Demir (SV Türkgücü Königsbrunn)

Trainer: Bernd Taglieber. - Zugänge: Julian Schmidbaur, Nicolas Steidle (beide SpVgg Altisheim-Leitheim). - Abgänge: Maximilian Biesalski (FC Wacker München)

Trainer: Christian Adrianowytsch. - Zugänge: Robin Scheurer (SpVgg Lagerlechfeld), Fatlum Talla (TSV Schwabmünchen), Gabriel Merane (TSV Schwaben Augsburg), Noah Menhart ( FC Stätzling). - Abgänge: Michael Hildmann (TSV Gersthofen), Andre Schäffner, Philipp Harjung (beide TSV Pfersee), Jan Plesner (SC Bubesheim)

Trainer: Daniel Zweckbronner, Christoph Burkhard. - Zugänge: Konstantinos Morfakis (TSV Meitingen), David Bichlmeier (FC Stätzling II), Raoul Leser (FC Stätzling), Justin Jaskolka (eigene Jugend). - Abgänge: Simon Spicker (TG Viktoria Augsburg)

Trainer: Pavlos Mavros. - Zugänge: Markus Gärtner (SV Mering), Michael Meir (TSV Nördlingen), Xhevalin Berisha (SV Cosmos Aystetten), David Fritsch (eigener Jugend), Jakob Riemensperger (FC Stätzling U19), Emre Yunus Aydin (FC Türksport Kempten). - Abgänge: Florian Heiß (FC Gundelfingen), Fabian Wolf (SV Erlingen), René Heugel (Karriereende), Daniel Wagner (pausiert), Konstantinos Morfakis (TSV Hollenbach)

Trainer: Andreas Schröter. - Zugänge: Maximilian Beck, Julian Eichhorn, Jan-Niklas Jung, Luis Schüler, Tim Seitz, Batuhan Gökmen (alle eigene Jugend), Felix Meierhöfer (TSV Ilshofen), Ange Konan (KSD Hajduk Nürnberg). - Abgänge: Fabian Dorschky (SSV Steinheim), Marlon Dahms (Sportfreunde Dorfmerkingen II), Moritz Taglieber (BSC Saas Bayreuth), Adrian Stimpfle (SpVgg Minderoffingen), Julian Wüstner (TSV Pfersee)

Trainer: Johannes Putz. - Zugänge: Johannes Putz, Maximilian Ettner (beide BC Adelzhausen), Luca Berger (SSV Alsmoos-Petersdorf), Mathias Heckel (TSV Burgheim), Noah Baum (TSV Gersthofen). - Abgänge: Eduard Keil (SSV Glött), Haci Ay (TSV Friedberg), Michal Korenik (Karriereende), Niklas Kratzer, Thomas Bahlmann (pausieren), Nikola Cvetic (FC Wiggensbach)

Trainer: Christoph Kehrle. - Zugänge: keine. - Abgänge: Moritz Hempel, Johannes Walter (Karriereende), Ardian Hoti (SV Donaumünster-Erlingsh.), Philipp Glaß, Baris Er (unbekannt)

Trainer: Markus Deibler. - Zugänge: keine. - Abgänge: keine

Trainer: Daniel Framberger. - Zugänge: Jonas Erhard (TSV Kühbach), Marko Mladenovic (TSV Friedberg), Philipp Schreier (SSV Alsmoos), Mario Schmidt, Aykut Atay (beide TSV Gersthofen). - Abgänge: Björn Wohlrab (SSV Alsmoos), Fabian Ettinger (TSV Aindling II), Lukas Huck, Maxim Korelko (beide SC Oberbernbach), Johannes Grimm (pausiert). (oli)