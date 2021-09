FC Horgau ist weiter auf dem Vormarsch

Plus 3:1-Sieg im Aufsteigerduell gegen den TSV Ziemetshausen war nie gefährdet

Im Spiel der beiden Aufsteiger konnte der FC Horgau nach dem Erfolg in der Vorwoche gegen den TSV Wertingen mit dem 3:1 gegen den TSV Ziemetshausen einen erneuten Sieg folgen lassen. Der größte Unterschied gegenüber dem letzten Heimspiel war, dass dieser zu keinem Zeitpunkt der Partie gefährdet war.