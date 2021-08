Favorit spielt seine Rolle nicht

Plus Nachdem der FC Günzburg auf der Autobahn im Stau steht und das Spiel mit Verspätung beginnt, kommt auch der TSV Meitingen nicht in die Gänge

Eigentlich ist es für einen Journalisten ein Leichtes, die Spiele des TSV Meitingen – insbesondere im eigenen Stadion – spannend und emotionsgeladen wiederzugeben. Doch das Aufeinandertreffen mit dem FC Günzburg (1:1) am dritten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord war alles andere als ein Leckerbissen.