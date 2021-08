Bezirksliga Nord

10:57 Uhr

Happy End für Altenmünster: Der letzte Schuss sitzt

Manfred Glenk und das Team des SC Altenmünster ließen sich vom SC Bubesheim nicht unterkriegen und kamen in der Nachspielzeit noch zu einem durchaus verdienten 1:1-Unentschieden.

Plus Fußball-Bezirksliga: Barakzaie trifft für Altenmünster in der Nachspielzeit zum 1:1 gegen Bubesheim

Selten waren sich Spieler, Anhänger und Funktionäre in beiden Lagern so uneinig, ob das 1:1-Unentschieden zwischen dem SC Altenmünster und dem SC Bubesheim für das jeweilige Team ein gewonnener Punkt oder zwei verschenkte Zähler waren. Die Gäste ärgerten sich, dass sie mit der letzten Aktion des Spiels durch ein Traumtor von Fahad Barakzaie noch den Ausgleich kassierten, die Hausherren haderten über ihre Unfähigkeit, in einer überlegen geführten Partie lange Zeit nicht erfolgreich zum Abschluss gekommen zu sein.

