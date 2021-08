Herbe Klatsche für Meitingen

Nach dem 0:5 in Aindling sind erst mal alle Aufstiegsambitionen weg

Mit Verwunderung dürfte die gesamte Liga am Sonntagabend auf den Liveticker des Bayerischen Fußballverbandes gestarrt haben. Mit 0:4 lag der TSV Meitingen im Derby gegen den TSV Aindling zur Halbzeit hinten und das auch irgendwie zu Recht. Am Ende stand es gar 0:5.

Bereits nach 30 Sekunden schlug es im Gehäuse der Gäste aus dem Lechtal ein. Daniel Deppner mit dem Fehlpass im Zentrum, Patrick Modes mit dem schnellen Steilpass auf Fatlum Talla, der nur noch auf Daniel Löffler querlegen musste. Während Mateo Duvnjak kurz darauf die Kugel an den Pfosten donnerte (4.), erhöhte der Gastgeber im direkten Zuge auf 0:2. Nach einer Ecke köpfte Benjamin Woltmann, der unbedrängt ein (6.). Und wieder nutzte der TSV Meitingen kurz darauf die Chance zum Gegenschlag nicht. Erst scheiterte Duvnjak an Aindling-Keeper Robin Scheurer (13.), dann hätte Daniel Deppner nach einer flachen Hereingabe von Alexander Heider nur noch den Fuß hinzuhalten brauchen (14.).

Unglaublich aber wahr: Wieder im direkt darauffolgenden Angriff des TSV Aindling fiel das 0:3. Modes steckte sehenswert auf Löffler durch, der im Eins-Gegen-Eins gegen Meitingens Schlussmann Davorin Baric die Ruhe bewahrte (15.). Und als wäre all das noch nicht genug gewesen: Nach einem Fehlpass von Merane stand Heider plötzlich alleine vor Scheurer und hatte den Anschlusstreffer auf dem Fuß, versuchte jedoch auf Duvnjak abzulegen, anstatt direkt abzuziehen, worauf er Scheurer die Kugel direkt in die Hände spielte (28.). Wenige Minuten später durfte Noah Menhart seelenruhig zur Flanke ansetzen und fand Talla, der zum 0:4 einköpfte (36.). Zwar hatte Pavlos Mavros reagiert und Xhevalin Berisha in der Innenverteidigung gebracht, doch die Leistung in der Defensive des TSV Meitingen grenzte an diesem Tag an Arbeitsverweigerung, da hätte selbst die ein oder andere verwandelte Chance nur wenig bis gar nichts genutzt.

Und wie schon am vergangenen Mittwoch gegen den FC Stätzling kam der TSV Meitingen gestärkt aus der Kabine, konnte aber auch diesmal die Möglichkeiten nicht in ein Tor ummünzen. Die beste Chance hatte Duvnjak, der jedoch abermals an Scheurer scheiterte (52.). Der 29-Jährige war mit Abstand der beste Meitinger auf dem Feld.

Erstaunlicherweise ließ aber auch der TSV Aindling nach der Druckphase der Meitinger nicht gänzlich nach und belohnte sich prompt mit dem 0:5. Diesmal war es Löffler, der Talla bediente (63.). Das halbe Dutzend machte der Gastgeber aber nicht mehr voll. Unter anderem auch weil Baric einen gut getretenen Freistoß von Merane klärte (86.).

Letztlich darf man gespannt sein, welche Schlüsse der TSV Meitingen aus dieser hohen Niederlage ziehen wird.

TSV Aindling: Scheurer, Löffler (74. Wiesmüller), Merane (86. Wiedholz), Woltmann, Modes (86. Knauer), Ettner (86. Wanner) , Talla (76. Mlakic), Menhart, Baier, Schöttl, Stoll.

TSV Meitingen: Baric, Fichtner, Ranitovic, Heider (70. Erhard), Duvnjak, Zach (21. Berisha), Meir, Lettrari, Chouiloulidis, Deppner, Gärtner.

Tore: 0:1 Löffler (1.), 0:2 Woltmann (6.), 0:3 Löffler (15.), 0:4 Talla (36.), 0:5 Talla (63.). – Schiedsrichter: Julian Bunk. –

Zuschauer: 200.