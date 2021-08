Bezirksliga Nord

14:27 Uhr

Horgau geht zum Auftakt in die Knie

Nicht nur Markus Hefele ging im Zweikampf mit Lukas Wagner in die Knie. Der FC Horgau musst zum Auftakt beim VfL Ecknach eine 0:2-Niederlage hinnehmen.

Plus Trotz der 0:2-Niederlage in Ecknach spricht Trainer Franz Stroh von einem verheißungsvollen Auftakt der nach mehr schreit. Am Mittwoch kommt Mertingen

Von Oliver Reiser

Ein Pünktchen hätte man sich bei der Wiederkehr in die Bezirksliga nach dreijähriger Abstinenz so sehr gewünscht – doch daraus wurde nichts. Aufsteiger FC Horgau ging zum Saisonstart der Fußball-Bezirksliga Nord leer aus. Beim VfL Ecknach unterlagen die Kleeblätter mit 0:2. „Trotz des Ergebnisses sind wir gut in der Bezirksliga angekommen“, zeigte sich Trainer Franz Stroh nicht unzufrieden. „Es war insgesamt ein verheißungsvoller Auftakt, der nach mehr schreit.“

