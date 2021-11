Bezirksliga Nord

19.11.2021

Horgauer Serie ist gerissen

Plus Der Aufsteiger kann im Spitzenspiel der Angriffswucht des neuen Tabellenführers nicht standhalten und verliert erstmals wieder nach zehn Spielen

Platz 2 gegen Platz 4 hieß es am 18. Spieltag der Bezirksliga Schwaben Nord auf der Sportanlage Rothtal. Nach zehn Spielen in Folge ohne Niederlage, wollten die Kleeblätter nun auch den leicht favorisierten Gegner aus Hollenbach in die Knie zwingen. Doch daraus wurde nichts: Am Ende entführten die Gäste mit einem 4:2-Sieg alle Drei Punkte.

