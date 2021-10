Im Derby sollen die Anhänger nicht wieder enttäuscht werden

Plus Der SC Altenmünster und der TSV Meitingen haben bei ihren Fans etwas gutzumachen

Die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Nord wird nach zwölf Spieltagen ganz klar von den Mannschaften aus dem Landkreis Aichach-Friedberg dominiert. Alle Teams östlich des Lechs liegen auf den ersten fünf Rängen. Spitzenreiter der zweiten Tabellenhälfte ist auf Rang neun der TSV Meitingen, Träger der „Roten Laterne“ der SC Altenmünster. Beide Teams haben im bisherigen Saisonverlauf ihre Anhänger enttäuscht und treffen nun am morgigen Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) im direkten Duell aufeinander.