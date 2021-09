Bezirksliga Nord

13:05 Uhr

Jubelorgie in allerletzter Sekunde

Plus TSV Meitingen ist nach einem 2:1-Erfolg gegen Spitzenreiter Ecknach wieder in der Verlosung. Wahnsinnsspiel mit zurückgenommenem Elfmeter und zwei Platzverweisen

Von Nicolai Vrazic

Für den einen ging es um den Ausbau der Tabellenführung, für den anderen um den Anschluss an die Spitzengruppe der Bezirksliga Nord. Dementsprechend stark war die Partie des TSV Meitingen gegen den VfL Ecknach von Taktik geprägt, was mitunter an den spätsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad lag. Am Ende siegte der TSV Meitingen allen Widrigkeiten zum Trotz mit 2:1 (0:0).

