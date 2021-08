Kein Sieger im Derby

Plus Nach dem es seit mehr als vier Jahrzehnten kein Derby zwischen dem FC Horgau und dem SC Altenmünster mehr gab, gab es diesmal auch keinen Sieger

Das erste Derby seit mehr als vier Jahrzehnten lieferte sehr viel fußballerische Unterhaltung aber keinen Sieger. Mit einem letztendlich gerechten 2:2-Unentschieden trennten sich die Tabellennachbarn der Bezirksliga Nord, der FC Horgau und der SC Altenmünster nach 90 Minuten.