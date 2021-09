Kleeblätter gedeihen bestens

Plus FC Horgau ist mit bisherigem Saisonverlauf zufrieden

Beim Bezirksliga-Aufsteiger FC Horgau sind die Gemüter nach dem 4:2-Heimsieg gegen den TSV Wertingen erheitert. „Die Tabellenposition liest sich gut“, gesteht Spielertrainer Franz Stroh. Neun Zähler bedeuten Tabellenplatz Zehn. Im Duell der Aufsteiger gegen Tabellennachbar TSV Ziemetshausen (So., 16.30 Uhr) hat der FC Horgau die Chance wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gut zu machen.