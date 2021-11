Bezirksliga Nord

05.11.2021

Michael Vogele schießt den Spitzenreiter ab

Plus Aufsteiger FC Horgau besiegt den VfL Ecknach und ist nun bereits seit neun Spielen ungeschlagen

Von Julian Christ

Der FC Horgau ist in der Fußball-Bezirksliga Nord die Mannschaft der Stunde. Der Aufsteiger bezwang im Spitzenspiel auch den Tabellenführer VfL Ecknach und ist als Fünfter nur noch vier Punkte vom Platz an der Sonne entfernt. Der Spieler des Tages war Kapitän und Mittelstürmer Michael Vogele und das obwohl er in der Nachspielzeit noch mit Gelb-Rot vorzeitig das Spielfeld verlassen musste. Seine beiden Treffer führten zum 2:0-Sieg und zum neunten Spiel in Folge, das die Rothtaler nicht verloren haben.

