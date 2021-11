Punkte für den Klassenerhalt

TSV Meitingen sortiert nach der Hinrunde seine Ziele neu

Die Hinrunde ist vorbei. Der VfL Ecknach hat sich mit 31 Zählern den Halbzeittitel gesichert. Für Meitingens Abteilungsleiter Torsten Vrazic, der eigentlich gerne seine Mannschaft näher an der Tabellenspitze gesehen hätte, eine wirklich respektable Leistung. „Natürlich wären wir gerne zur Halbzeit dort gestanden. Doch der Leistung, die der VfL seit Jahren abliefert, können wir nur Respekt zollen. Das ist jetzt schon einmal die erste Belohnung dafür“, so Vrazic.

Der 48-Jährige hat indes mit seinem Trainergespann Paolo Mavros und Denis Buja vor dem Rückrunden-Auftakt gegen Aufsteiger TSV Ziemetshausen (So, 14 Uhr) die Weichen neu gestellt. „Es geht nur noch um Punkte, die uns helfen, schnellstmöglich den Klassenerhalt zu sichern“, stellt Mavros klar. Denn die Tabelle würde nicht lügen: Fünf Zähler trennen den einstigen Landesligisten von der Abstiegsrelegation Richtung Kreisliga.

Das bereits thematisierte Totschlag-Kriterium ist die desaströse Defensive der Lechtaler in diesem Jahr. Auch beim 3:3-Remis im Derby gegen den FC Horgau habe man laut den Verantwortlichen wieder zwei unnötige und vermeidbare Gegentreffer kassiert. „Natürlich sind wir, wie bereits mehrfach geschrieben, körperlich nicht auf 100 Prozent. Doch die Gegentreffer in der Nachspielzeit in den vergangenen beiden Wochen haben für mich etwas mit fehlender Cleverness zu tun“, kritisiert der Trainer.

Insbesondere hinsichtlich der Aufgabe bei Aufsteiger TSV Ziemetshausen müsse stark an diesem Rädchen gedreht werden. „Sie spielen einen total gepflegten Fußball, hatten zuletzt nur mit personellen Ausfällen zu kämpfen, weshalb sie schlechter dastehen, als sie sollten“, so Mavros warnend. Doch wer Ziemetshausen laut dem 49-Jährigen kennen kennt – so hat es auch das Hinspiel (3:2) gezeigt –, weiß, wie viel Hektik sie in ein Spiel bringen und so den Gegner aus der Ruhe bringen können. „Cleverness wird diesmal großgeschrieben. Wir werden sehen, ob wir das diese Woche reingebracht haben“, blickte Mavros auf zwei gute Trainingseinheiten zurück.

Während Matthias Schuster seine Rot-Sperre abgesessen hat, wird diesmal Nemanja Ranitovic rotgesperrt fehlen.